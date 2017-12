Zonta está em compasso de espera Dois pilotos ficam sabendo amanhã, depois do primeiro treino livre do GP da Europa, se prosseguem disputando ou serão substituídos nas sessões seguintes da nona etapa do Mundial: Heinz-Harald Frentzen, da Jordan, e Nick Heidfeld, Sauber. Os dois afirmaram hoje que foram liberados pelo médico da Fórmula 1, Sid Watkins, mas a palavra final seria dada amanhã. Ricardo Zonta correrá no lugar de Frentzen, se ele sentir dores de cabeça novamente, decorrentes do acidente em Mônaco, e Luca Badoer, a Heidfeld, que bateu no Canadá.