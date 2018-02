Zonta faz o melhor tempo na Fórmula 1 No primeiro treino do novo carro da Ferrari com outras equipes da Fórmula 1, o brasileiro Ricardo Zonta, piloto de testes da Toyota, fez o melhor tempo do dia em Jerez de la Frontera, na Espanha. Ao todo, foram 10 carros na pista nesta quinta-feira e Luca Badoer conseguiu o 5º lugar com o modelo 2005 da equipe italiana. A previsão é que o novo carro da Ferrari dispute sua primeira corrida no GP da Espanha, a 5ª etapa da temporada, no dia 8 de maio - está sendo usado o modelo 2004 com algumas adaptações, como já aconteceu na prova da Austrália. E, até então, o F2005 tinha feito apenas testes particulares. O italiano Luca Badoer, piloto de testes da Ferrari, completou 74 voltas com o F2005 nesta quinta-feira. E conseguiu o tempo de 1m18s155. O melhor foi Zonta, que marcou 1m15s708 com a Toyota. Além de Ferrari e Toyota, Williams, McLaren e Renault participaram do treino desta quinta-feira em Jerez. Mas apenas um piloto titular esteve na pista - foi o alemão Ralf Schumacher, 4º colocado com a Toyota. Dois outros pilotos brasileiros, além de Zonta, treinaram nesta quinta-feira. Antonio Pizzonia, da Williams, ficou em 10º lugar e Enrique Bernoldi, da BAR, foi o 6º colocado. Confira os tempos do dia: 1º Ricardo Zonta (Toyota) - 1m15s708 (112 voltas) 2º Alexander Wurz (McLaren) - 1m16s324 (149) 3º Franck Montagny (Renault) - 1m17s324 (109) 4º Ralf Schumacher (Toyota) - 1m17s418 (58) 5º Luca Badoer (Ferrari) - 1m18s155 (74) 6º Enrique Bernoldi (BAR) - 1m18s250 (121) 7º Anthony Davidson (BAR) - 1m18s264 (123) 8º Heikki Kovalainen (Renault) - 1m18s327 (86) 9º Marc Gené (Ferrari) - 1m18s378 (63) 10º Antônio Pizzonia (Williams) - 1m18s592 (76)