Zonta foi o melhor do dia na Fórmula 1 Piloto de testes da Toyota, o brasileiro Ricardo Zonta foi o mais rápido no primeiro dia de treinos livres para o GP da Hungria de Fórmula 1, nesta sexta-feira, no circuito de Hungaroring. Mas a McLaren também mostrou força, com o segundo lugar do austríaco Alexander Wurz (também piloto de testes) e o terceiro do finlandês Kimi Raikkonen. Já o líder do campeonato, o espanhol Fernando Alonso, conseguiu o 8º melhor tempo do dia, mas teve outros motivos para comemorar. Ele completou 24 anos nesta sexta-feira e recebeu uma pequena festa nos boxes da Renault em Hungaroring. Para Rubens Barrichello o dia também foi bom. Depois de ter ficado em segundo lugar no primeiro treino livre, o brasileiro da Ferrari terminou a sexta-feira com o 7º tempo. E Felipe Massa, o outro piloto do País na Fórmula 1, conseguiu o 17º lugar. Neste sábado, a partir das 8 horas (horário de Brasília), acontece o treino que define o grid de largada. E no domingo, às 9 horas (também no horário de Brasília), começa o GP da Hungria, 13ª etapa da temporada 2005 da Fórmula 1. Confira o resultado combinado dos dois treinos livres desta sexta-feira: 1º Ricardo Zonta (Toyota) - 1m20s409 2º Alexander Wurz (McLaren) - 1m20s519 3º Kimi Raikkonen (McLaren) - 1m21s281 4º Jarno Trulli (Toyota) - 1m21s410 5º Ralf Schumacher (Toyota) - 1m21s651 6º Juan Pablo Montoya (McLaren) - 1m21s662 7º Rubens Barrichello (Ferrari) - 1m21s914 8º Fernando Alonso (Renault) - 1m22s473 9º Jenson Button (BAR) - 1m22s544 10º Christian Klien (Red Bull) - 1m22s626 11º Giancarlo Fisichella (Renault) - 1m22s652 12º Nick Heidfeld (Williams) - 1m22s861 13º David Coulthard (Red Bull) - 1m22s886 14º Vitantonio Liuzzi (Red Bull) - 1m22s913 15º Mark Webber (Williams) - 1m22s935 16º Michael Schumacher (Ferrari) - 1m23s234 17º Felipe Massa (Sauber) - 1m23s375 18º Jacques Villeneuve (Sauber) - 1m23s558 19º Takuma Sato (BAR) - 1m23s560 20º Robert Doornbos (Jordan) - 1m23s670 21º Christijan Albers (Minardi) - 1m24s093 22º Tiego Monteiro (Jordan) - 1m24s862 23º Narain Karthikeyan (Jordan) - 1m25s184 24º Nicolas Kiesa (Jordan) - 1m25s269