Zonta ganha mais duas provas na TWS Os 25 mil torcedores que foram neste domingo ao autódromo Internacional de Curitiba fizeram grande festa para Ricardo Zonta. O campeão da Telefonica World Series (TWS), da equipe Gabord, venceu as duas provas da oitava etapa do campeonato. Ele liderou a primeira corrida, disputada em 22 voltas, de ponta a ponta, enquanto a segunda, em 33 voltas, depois de largar em segundo, ultrapassou o indiano Narain Karthikeyan e chegou também em primeiro. "Foi um fim de semana perfeito", disse Zonta, que soma agora 284 pontos diante de 188 do francês Franck Montagny, da Racing Engineering, sexto na primeira prova e segundo na outra. Em terceiro na TWS está o belga Bas Leinders, da KTR, com 174 pontos, que não terminou a primeira corrida e se classificou em terceiro na segunda. O quarto, com 138, é o inglês Justin Wilson, da Racing Engineering, terceiro na primeira e quarto na segunda. Outro destaque da oitava etapa da TWS foi o português André Couto, da Vergami Racing, segundo colocado na primeira. Os demais brasileiros não conseguiram bons resultados: Wagner Ebrahim, da GD Racing, terminou em 10º a primeira e em 14ª a segunda, enquanto Rodrigo Sperafico, Repsol-Meycom, foi 14º e 11º, Jaime Mello, da Zele Motorsport, chegou em 15º e 10º. Tuka Rocha acidentou-se na primeira e não correu a segunda. A última etapa da TWS será domingo, em Interlagos.