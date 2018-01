Zonta na World Series, pensando na F1 Ricardo Zonta considera um recomeço sua estréia na Telefonica World Series, um novo campeonato de monopostos com chassi Dallara e motor Nissan de 3.0, domingo, em Valencia, Espanha. ?Pode ser meu caminho de volta à Fórmula 1. Estou muito empolgado com a competição. Acho que será um grande campeonato. Estava sentindo falta disso?, diz o piloto. Com 26 anos, a experiência de dois anos na escuderia BAR, de Jacques Villeneuve, e um ano de testes na Jordan, Zonta é o piloto de melhor currículo da primeira temporada de Nissan 3.0. Ontem, antes de embarcar para a Espanha, o paranaense almoçou com diretores da Telefônica Brasil que patrocina a categoria e as provas que serão disputadas na América do Sul, entre novembro e dezembro. Leia mais no Jornal da Tarde