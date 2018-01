Zonta pode correr em Ímola pela Prost O brasileiro Ricardo Zonta - piloto de testes da Jordan - poderá substituir o argentino Gastón Mazzacane na equipe Prost e correr já no GP de San Marino, marcado para o dia 15 de abril, no circuito de Ímola, na Itália. De acordo com a publicação britânica, Motorsport News, Alain Prost estaria descontente com o desempenho do argentino e teria tido uma conversa com Eddie Jordan sobre a contratação de Zonta, durante o GP do Brasil, no último final de semana. O principal obstáculo para a saída de Mazzacane é financeiro: o argentino traz consigo, desde sua equipe anterior, a Minardi, o patrocínio da cadeia de TV, PSN.