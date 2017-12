Zonta pode garantir título no Brasil As duas vitórias do piloto Ricardo Zonta na Fórmula Nissan, no domingo, em Barcelona, deram novo alento ao empresário Geraldo Rodrigues, da Reunion Sports & Marketing, responsável pela promoção das etapas brasileiras da Telefônica World Series em nome da empresa espanhola RPM. As corridas estão confirmadas para 24 de novembro, em Curitiba, e 1.º de dezembro, em Interlagos. Líder do campeonato com 205 pontos, Zonta é o grande favorito do primeiro campeonato da categoria. ?Seria ótimo que ele conquistasse o título aqui no Brasil?, diz Geraldo. Leia mais no Jornal da Tarde