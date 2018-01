Zonta pode ir para a Prost este ano O piloto brasileiro Ricardo Zonta, hoje responsável pelos testes da equipe Jordan, pode substituir o argentino Gaston Mazzacane na Prost Grand Prix. O contrato de Mazzacane com o time francês, onde Pedro Paulo Diniz é sócio com 40%, previa que seu desempenho fosse confrontado com o de Jean Alesi, seu companheiro, depois das três primeiras corridas do ano. Na Austrália, Alesi largou em 14.º enquanto Mazzacane foi o 20.º no grid, 905 milésimos de segundo mais lento. Na Malásia, Alesi largou em 13.º e Mazzacane em 19.º, um segundo e seis décimos pior. No Brasil, Alesi obteve o 15.º lugar no grid e o argentino o 21.º, um segundo e 83 milésimos atrás, daí a dispensa de Mazzacane. Em Long Beach, o empresário de Zonta, Geraldo Rodrigues, confirmou as negociações com a equipe Prost mas garantiu que, ao menos na próxima etapa do campeonato, dia 15 em Ímola, Zonta não irá correr pela Prost. "O que não quer dizer que ainda este ano ele não possa competir lá", disse. Os nomes mais prováveis para substituir Mazzacane no GP de San Marino são os de Marc Gené, piloto de testes da Williams, e Stephane Sarrazin, que já faz testes para a Prost Grand Prix.