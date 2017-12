Zonta satisfeito com desempenho na Toyota O treino livre desta sexta-feira no circuito da Catalunha mostrou também Ricardo Zonta, terceiro piloto da Toyota, gerando outra boa imagem ao registrar o terceiro tempo. "Um dos problemas que tive na Fórmula 1 (correu na BAR em 1999 e 2000 e disputou dois GPs pela Jordan em 2001) foi pilotar carros que saíam demais de frente, o que para o meu estilo é ruim", explicou. "Na Toyota deste ano essa tendência é bem menor e estou conseguindo mostrar meu potencial." Aos 28 anos, bem mais experiente, Zonta pode voltar à condição de titular de alguma equipe em 2005. Se a BAR dá sinais de tornar-se mais competitiva a cada etapa, a Williams, ao menos nesta sexta-feira, andou para trás. "Sabíamos que aqui seria difícil para nosso carro, mas não tanto", falou Juan Pablo Montoya, 12º. Já Ralf Schumacher, o outro piloto da Williams, foi o quarto mais veloz e comentou que o acerto encontrado por ele e seu engenheiro, lhe dava "ânimo para o fim de semana." Com muita probabilidade a Williams substituirá os dois pilotos em 2005. Montoya já assinou com a McLaren e Ralf, segundo os rumores do fim de semana, estaria bem próximo de se transferir para a Toyota. Crise - Outra escuderia em crise é a McLaren. Nesta sexta-feira Kimi Raikkonen parou o carro no meio da pista de novo, como em quase todos os treinos este ano. "Detectamos uma pane elétrica e o avisamos para desligar tudo antes que os danos fossem maiores", disse Ron Dennis, diretor-executivo da McLaren. Raikkonen ficou com o nono tempo. Cristiano da Matta, da Toyota, obteve o décimo tempo e Felipe Massa, Sauber, o 17º. O treino de classificação, neste sábado, será às 9 horas, com transmissão ao vivo pela TV Globo.