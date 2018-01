Zonta vai conciliar Fórmula 1 com a Stock Car Ricardo Zonta vai disputar o Brasileiro de Stock Car, a partir de 22 de abril (a primeira prova será em Interlagos). O paranaense acertou nesta segunda-feira com a equipe M&F Racing e torna-se, assim, o oitavo piloto com experiência na Fórmula 1 a correr na Stock. Zonta, porém, vai continuar o trabalho como piloto de testes da Renault na F-1, ajudando a desenvolver o R27. Reformas em Interlagos Atendendo solicitação da Comissão de Circuitos e de Segurança da FIA (Federação Internacional de Automobilismo), a Prefeitura de São Paulo enviou cronograma de obras de recuperação de pista do autódromo de Interlagos à entidade internacional e conseguiu a dilatação do prazo regulamentar para a conclusão das obras. O trabalho será fiscalizado semanalmente por observadores da FIA, pois o cronograma não permite nenhum atraso. O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, afirmou que acompanhará todo o processo pessoalmente. O Grande Prêmio do Brasil está marcado para o dia 21 de outubro.