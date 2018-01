Zonta vai "vestir" a camisa do Barça O Barcelona é o único time europeu que não aceita patrocinador. Mas, pela primeira vez, vai colocar suas cores e o escudo em uma equipe de automobilismo. Na próxima sexta-feira, os pilotos brasileiros Ricardo Zonta e Tuka Rocha vestirão o novo macacão listrado que terá uma manga de cada cor - vermelha e azul - e o emblema do clube no peito. Nas costas, como nos jogadores da equipe, Zonta levará o número 15 e Tuka, o 14. O primeiro teste da equipe Barcelona/Gabord será domingo, em Valência, Espanha, na abertura do Telefônica World Series, o campeonato internacional de Fórmula Nissan 3.0. Leia mais no Jornal da Tarde