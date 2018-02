Zuber é novamente o mais rápido no treino da GP2 na França O austríaco Andreas Zuber, da equipe iSport, repetiu o desempenho de quinta-feira e foi nesta sexta o mais veloz no último dia de testes da GP2 antes da abertura da temporada, em Paul Ricard, na França. O melhor brasileiro do dia foi Lucas di Grassi, da ART, que ficou em quinto lugar. O encerramento da pré-temporada mostrou a força da iSport para o início do campeonato, que começa no dia 14 de abril, no Bahrein - as provas serão preliminares das atividades da corrida de Fórmula 1. "A vantagem deles é pequena, mas existe. De qualquer forma, estou feliz porque sinto nosso carro competitivo e em condições de me garantir um bom campeonato?, avaliou Xandinho Negrão, que corre pela Minardi Piquet Sports e foi o 13.º colocado nos treinos. Bruno Senna, da Arden, terminou em 18.º lugar e admitiu que saiu frustrado da última série de testes. ?Foi um pouco desapontador, abaixo da minha expectativa", reclamou o piloto, que sofreu com problemas nos freios desde o início dos testes em Paul Ricard. Ele mantém o otimismo para a temporada, mas também aponta um ligeiro favoritismo da iSport. ?Testei por quatro equipes antes de acertar com a Arden. O carro da iSport foi, de longe, o melhor que pilotei.? Os tempos desta sexta-feira em Paul Ricard: 1.º Andreas Zuber (AUT/iSport) - 1min09s713 2.º Mike Conway (ING/SuperNova) - 1min09s860 3.º Timo Glock (ALE/iSport) - 1min09s923 4.º Luca Filippi (ITA/SuperNova) - 1min10s032 5.º Lucas di Grassi (BRA/ART) - 1min10s054 6.º Pastor Maldonado (VEN/Trident) - 1min10s094 7.º Javier Villa (ESP/Racing Engineering) - 1min10s156 8.º Andy Soucek (AUT/DPR) - 1min10s161 9.º Giorgio Pantano (ITA/Campos GP) - 1min10s192 10.º Antonio Pizzonia (BRA/FMS) - 1min10s336 11.º Roldán Rodrigues (ESP/Minardi Piquet Sports) - 1min10s401 12.º Nicolas Lapierre (FRA/DAMS) - 1min10s406 13.º Xandinho Negrão (BRA/Minardi Piquet Sporets) - 1min10s411 14.º Borja García (ESP/Durango) - 1min10s433 15.º Kohei Hirate (JAP/Trident) - 1min10s479 16.º Ricardo Risatti (ARG/BCN) - 1min10s517 17.º Sakon Yamamoto (JAP/BCN) - 1min10s524 18.º Bruno Senna (BRA/Arden) - 1min10s525 19.º Christian Bakkerud (DIN/DPR) - 1min10s593 20.º Sérgio Jimenez (BRA/Racing Engineering) - 1min10s611 21.º Adrian Zaugg (AFS/Arden) - 1min10s619 22.º Karun Chandhok (IND/Durango) - 1min10s766 23.º Vitaly Petrov (RUS/Campos GP) - 1min10s887 24.º Jason Tahinci (TUR/FMS) - 1min10s920