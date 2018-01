Zuber surpreende favoritos e vence a GP2 na Turquia A vitória na segunda prova da GP2 na Turquia não ficou com nenhum dos dois principais aspirantes ao título. O austríaco Andreas Zuber (Trident) foi o vencedor da etapa deste domingo, em Istambul. Líder do campeonato, agora com 101 pontos, o inglês Lewis Hamilton (ART) terminou em segundo e o irlandês Adam Carroll (iSport) foi o terceiro. Vice-líder da classificação, agora com 91 pontos, o brasileiro Nelsinho Piquet (Piquet Sports) terminou a prova deste domingo em quinto. "Estou desapontado por não ter conquistado mais pontos hoje (domingo). Seria melhor ter uma diferença menor entre o Lewis e eu para levar para Monza", disse Nelsinho. "No geral, a performance da equipe foi muito boa durante o final de semana e agora temos de ir para a Itália e continuar fazendo o nosso trabalho. O campeonato ainda não acabou", avisou Nelsinho, se referindo a última etapa da GP2. Apenas ele e Hamilton ainda disputam o título. Largando da pole, Xandinho Negrão (Piquet Sports) abandonou na terceira volta por causa da quebra da barra da direção. ?Perdi a ponta (no começo da prova), mas mantive o segundo lugar e estava botando pressão no Zuber quando aconteceu o problema", explicou. "Embora o carro estivesse saindo um pouco de traseira, minhas chances de chegar entre os primeiros era enorme. Foi uma pena e um mistério, porque a quebra da barra da direção é algo raro. A equipe vai tentar descobrir o que houve, só que não há mais nada que possa diminuir meu prejuízo?, lamentou Xandinho. Outro brasileiro da categoria, Lucas di Grassi (Durango) completou em nono. Resultado da segunda prova: 1.º Andreas Zuber (AUT/Trident), a 37min54s990 2.º Lewis Hamilton (ING/ART), a 2s938 3.º Adam Carroll (IRN/Racing Engineering), a 3s826 4.º Timo Glock (ALE/iSport), a 5s807 5.º Nelsinho Piquet (BRA/Piquet Sports), a 6s749 6.º Nicolas Lapierre (ESP/Arden), a 10s347 7.º Alexandre Prémat (FRA/ART), a 16s693 8.º Franck Perera (FRA/DAMS), a 17s382 9.º Lucas di Grassi (BRA/Durango), a 18s000 10.º Sérgio Hernández (ESP/Durango), a 20s358 11.º José-Maria Lopez (ARG/Super Nova), a 20s610 12.º Ferdinando Monfardini (ITA/DAMS), a 20s977 13.º Ernesto Viso (VEN/iSport), a 23s010 14.º Adrián Vallés (ESP/Campos), a 23s585 15.º Gianmaria Bruni (ITA/Trident), a 26s360 16.º Javier Villa (ESP/Racing Engineering), a 38s058 17.º Jason Tahinci (TUR/FMS), a 44s899 18.º Vitaly Petrov (RUS/DPR), a 45s888 19.º Hiroki Yoshimoto (JAP/BCN), a 1min00s623 Classificação: 1.º Lewis Hamilton, 101 pontos 2.º Nelsinho Piquet, 91 3.º Alexandre Premat, 62 4.º Timo Glock, 58 5.º Ernesto Viso, 42 6.º Gianmaria Bruni, 33 6.º Adam Carroll, 33 8.º José Maria Lopez, 30 9.º Giorgio Pântano, 28 10.º Nicolas Lapierre, 26