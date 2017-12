A força do saque no vôlei moderno É praticamente uma regra. Os treinadores e jogadores de vôlei sempre falam em ?forçar? o saque como tática para vencer os rivais, dos favoritos aos fracos. Desde que o ponto corrido foi adotado, o saque ganhou status. É um fundamento que pode decidir um jogo, provocar ?strike? na defesa adversária, mas, especialmente para times como o Brasil que tem baixa média de altura (1,94 metro), é quase essencial. Na final da Liga Mundial, disputada em Belo Horizonte, por exemplo, a seleção brasileira perdeu para a Rússia, principalmente por não ter conseguido forçar o saque. Leia mais no Estadão