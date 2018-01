Acosta: 22 anos como chefão do vôlei Rubén Acosta, presidente da Federação Internacional de Vôlei, foi reeleito durante o congresso geral da entidade, em Buenos Aires, que antecede o Mundial Masculino da Argentina, a partir de domingo. O dirigente mexicano está no cargo desde 1984 e fica até 2006: teve 162 votos a favor, nove contra e seis nulos. No mesmo congresso também foi estipulada a criação de um Mundial com limite de estatura. Leia mais no Jornal da Tarde