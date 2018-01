Adriana Behar e Shelda buscam a 1000ª vitória Adriana Behar e Shelda formam a dupla mais antiga em atividade do vôlei de praia feminino do Brasil - no masculino, Lula e Adriano estão juntos há 14 anos. E as duas estão bem perto de uma conquista inédita, que comprova o sucesso da parceria: a marca de mil vitórias. Juntas há mais de dez anos, Adriana Behar e Shelda podem alcançar o feito nesta sexta-feira, se venceram os dois jogos da fase classificatória da etapa de Guarulhos (SP) do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia - quadras de areia foram montadas no estacionamento do Internacional Shopping, às margens da Via Dutra. Tudo depende da forma como as atletas encaram o esporte, disse Adriana Behar, para justificar a longevidade da dupla. ?É mais um marco na história e no esporte brasileiro, fruto de profissionalismo e das coisas que fomos aprendendo ao longo de todos esses anos?, resumiu a jogadora. Shelda, com contusão na panturrilha da perna direita, sofrida na etapa de Curitiba, só chega nesta sexta-feira em Guarulhos. ?Ela fez tratamento intensivo, justamente pela milésima vitória?, contou Adriana. Nessa trajetório de sucesso, dois momentos marcantes. Nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, elas eram as favoritas, mas ficaram com a medalha de prata. E, quatro anos depois, na Olimpíada de Atenas, levaram também a prata. E a dupla deixa claro que o objetivo é novamente ficar com uma das vagas disponíveis ao Brasil nas disputas dos Jogos Pan-Americanos do Rio, em 2007, e da Olimpíada de Pequim, em 2008.