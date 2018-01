Adriana Behar e Shelda chegam à vitória número mil Não foi preciso nem mesmo marcar jogos-treinos contra duplas amadoras, desconhecidas ou da terceira divisão do vôlei de praia nacional. Adriana Behar e Shelda conquistaram na tarde desta sexta-feira a expressiva marca de mil vitórias na carreira, conseguida principalmente pela longevidade da dupla, que disputa unida competições há mais de dez anos. A marca histórica foi obtida em Guarulhos, onde disputam mais uma etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, em quadras montadas ao lado da Via Dutra. Pela manhã, as duas derrotaram a dupla Nina e Cris por 2 a 0 (18/11, 18/13). À tarde, conquistaram nova vitória, ao baterem Sandra Mathias e Elaine também por 2 a 0 (18/10, 18/15).