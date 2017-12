Adriana Behar/Shelda vencem 1ª etapa As atuais pentacampeãs brasileiras e mundiais Adriana Behar e Shelda conquistaram neste domingo a primeira etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia, realizada em Porto Alegre. Na final, elas venceram a dupla formada por Ana Paula/Tatiana, por 2 sets a 0. As parciais foram de 18/16 e 18/16. Na disputa do terceiro lugar, um confronto entre as medalhistas de Atlanta - Sandra e Jaqueline. A primeira se deu melhor. A dupla Sandra/Leila venceu Jacqueline/Talita por 2 sets a 1, com parciais de 18/14, 13/18 e 15/13.