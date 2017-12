Adriana Bento e Patrícia eliminadas A dupla Adriana Bento/Patrícia perdeu dois jogos e venceu um no primeiro dia da terceira etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, em Gstaad, na Suiça, e foi desclassificada do torneio. Na primeira partida do dia, as brasileiras perderam para as norte-americanas Wood/Bragado por 2 a 1 (24-22, 17-21 e 8-15), mas depois venceram as gregas Sfyri/Karadassiou pelo mesmo placar, com parciais de 16-21, 21-9 e 15-7. No tira-teima, foram eliminadas pelas chinesas Tian Jia/Wang Fei por 2 a 0 (20-22 e 18-21). Ambas retornam para o Brasil na manhã deste sábado (23).