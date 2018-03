Adriana e Ana Paula em 2º na praia A estréia da dupla Adriana Samuel e Ana Paula rendeu um vice-campeonato na 4.ª etapa do Circuito Banco do Brasil de vôlei de praia. Hoje, perderam a decisão para Adriana Behar e Shelda por 18/14 e 18/12. No masculino, o título ficou com Fred e Paulo Emílio, que venceram Loiola e Ricardo por 18/14, 14/18 e 15/11. Sandra, com Tatiana, ficou em terceiro, mas pode juntar-se a Leila ainda este ano.