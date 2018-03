Ágatha e Shaylyn garantem vaga no qualifyng de Osaka

A dupla formada pelas brasileiras Ágatha e Shaylyn garantiu vaga no qualifying da etapa japonesa do Circuito Mundial de vôlei de praia feminino, disputada em Osaka, ao vencer o country-cota brasileiro para o torneio. No country-cota, fase eliminatória em que duplas do mesmo pais disputam uma vaga para o qualifyng do torneio, Ágatha e Shaylyn venceram no primeiro jogo do dia as brasileiras Sandra Pires e Leila, por 2 sets a 1 (25-23, 17-21, 11-15). Em seguida, passaram pelas irmãs Maria Clara e Carol, por 2 sets a 0 (22-20, 21-17). Nesta quarta-feira, Ágatha e Shaylyn terão que ganhar os dois jogos do dia para se classificar para a chave principal da competição, que começa na quinta. Na primeira partida, elas enfrentam as canadenses Moppette e Niemczewska. As três melhores duplas brasileiras do ranking - Juliana e Larissa, Renata e Talita e Ana Paula e Shelda - já estão pré classificadas para a chave principal da etapa de Osaka.