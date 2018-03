Alemanha se rende ao vôlei brasileiro Encontros entre tietes e ídolos. Assim devem ser os jogos entre alemães e brasileiros, em Berlim, pela Liga Mundial Masculina de Vôlei, sábado, às 9h, e domingo, às 6h - transmissão ao vivo pelo SporTV. Tecnicamente, o time do Brasil é muito superior ao da Alemanha, mas isso é encarado com muita humildade pela comissão técnica da seleção alemã. "O jogo de vocês me apaixona. Os brasileiros fazem valer todo aquele sentimento latino. Jogam com paixão e muito, muito talento. Dá gosto ver o time brasileiro atuando", afirmou o técnico Stelian Moculescu, após acompanhar o treino da manhã desta quinta-feira da seleção brasileira. Sobre as duas partidas deste final de semana, Moculescu é ponderado. "Nosso time é muito jovem. Temos muito o que aprender com seleções de alto nível como a de vocês. E essa força, aliada ao reconhecido talento, cria uma mistura que só serve para preocupar ainda mais os adversários", afirmou. Michael Warm, assistente técnico do time alemão, complementa, admirado: "E vocês conseguem tudo isso sem perder a agilidade, com muita mobilidade." Nesta quinta-feira, os jogadores brasileiros ficaram uma hora nos exercícios físicos e depois, por mais duas horas, estiveram na quadra treinando saque, passe, bloqueio e defesa. "Felizmente todos os jogadores estão respondendo muito bem aos treinamentos e se dedicando integralmente", avaliou o técnico Bernardinho. O Brasil vem embalado de duas vitórias sobre os holandeses por 3 a 2 e 3 a 1, mas deve sentir falta de Marcelo Negrão, que na última sexta-feira rompeu o tendão patelar do joelho direito e deve ficar inativo durante toda a temporada. O jogador deixou o Hospital Albert Einstein nesta quinta-feira e deve começar as sessões de fisioterapia em breve. Para seu lugar foi chamado às pressas o mineiro Anderson, maior pontuador de todos os tempos (com 678 pontos) da Superliga. Pode ser a oportunidade que o atleta estava esperando ansiosamente. Para esta rodada, Bernardinho fez duas mudanças no time: ficaram de fora o levantador Ricardinho e o meio Henrique para a entrada de Marcelinho e Rodrigão, respectivamente. Os outros atletas são os mesmos que jogaram contra a Holanda: Maurício, André Heller, Gustavo, Giovane, Giba, Dante, Nalbert, André Nascimento, Anderson e Escadinha.