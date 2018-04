Alemanha vence e deixa Brasil em 5.º na Copa do Mundo A segunda fase da Copa do Mundo de Vôlei foi encerrada nesta quarta-feira, no Japão, com uma vitória surpreendente da Alemanha sobre os Estados Unidos. As atuais campeãs do Grand Prix caíram por 3 sets a 0 (32/30, 25/19 e 26/24) e acabaram ficando na vice-liderança da competição, com 12 pontos, dois atrás da Itália, que agora é a única invicta, com cinco triunfos em cinco jogos.