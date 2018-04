Alison e Harley faturam bronze na etapa da Noruega

Os brasileiros Alison e Harley faturaram a medalha de bronze neste domingo na etapa de Kristiansand, na Noruega, do Circuito Mundial de vôlei de praia. Eles venceram os irmãos franceses Andy e Kevin Cês por 2 sets a 1, com parciais de 21/18, 15/21 e 15/8, na disputa do terceiro lugar.

A medalha de ouro ficou com a parceria formada pelos russos Barsouk e Kolodinsky, que bateram na final os letões Samoilovs e Sorokins. Com a medalha de bronze, a dupla brasileira voltou a ocupar a liderança do ranking masculino do Circuito Mundial.

Alison e Harley perderam a chance de disputar o ouro ao serem derrotados na semifinal por Samoilovs e Sorokins, por 2 sets a 1, parciais de 21/18, 17/21 e 17/15, em pouco mais de uma hora de partida.