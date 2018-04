Alison e Harley vencem em Teresina pelo Circuito Brasileiro

A dupla formada por Alison e Harley conquistou neste domingo a etapa do Piauí do Circuito Brasileiro de vôlei de praia. Na final contra Márcio e Fábio Luiz em Teresina, eles ganharam por 2 sets a 0, com parciais de 18/13 e 18/14. O terceiro lugar ficou com Pedro Solberg e Bruno Schmidt.

Com o título, Alison e Harley formam a primeira parceria masculina a conquistar três títulos na temporada 2009 do Circuito Brasileiro. Os vice-campeões mundiais ficaram em primeiro lugar em Balneário Camboriú (SC) e em Belém (PA).

Formada no começo do ano, a dupla Alison e Harley tem bom desempenho na temporada. Foi a parceria que mais bem representou o Brasil no exterior - com a prata no Campeonato Mundial e o vice-campeonato do Circuito Mundial - e agora lidera o ranking do Circuito Brasileiro com 2.480 pontos.

"Todo começo de parceria gera uma apreensão de todas as partes. Mas sempre confiei muito no trabalho do Alison e ele no meu. Isso foi determinante, sem falar no trabalho da nossa comissão técnica, comandada pela Letícia Pessoa (técnica) e pelo Ricardo (preparador-físico). Mais do que parceiros, somos amigos e conseguimos transportar isso para dentro da quadra. Um sempre apoia o outro nos momentos de dificuldade e isso ajuda a superar os problemas", comentou Harley.

Com grande atuação na decisão, Alison e Harley não deram muitas chances a Márcio e Fábio Luiz, dominando a final do começo ao fim.

"Traçamos uma estratégia para esta decisão e conseguimos cumpri-la muito bem. Felizmente fizemos a escolha acertada. Confiamos muito um no outro e isso faz com que as coisas aconteçam com mais naturalidade. O calor da torcida nos motivou bastante e soubemos usá-lo a nosso favor", completou Alison.