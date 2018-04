Invictos, Alison/Bruno e Ricardo/Emanuel vão às oitavas em Moscou

Todas as duplas brasileiras que estão disputando o Grand Slam de Moscou de Vôlei de Praia avançaram à fase eliminatória, nesta quinta-feira. No feminino, são três times classificados diretamente às oitavas de final, e outros dois na repescagem. Já entre os homens são duas duplas em cada etapa.

O torneio em Moscou marca o início da corrida olímpica para as dupla nacionais. Pelo que definiu a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), o ranking vai computar os oito melhores resultados entre os 10 principais torneios do Circuito Mundial, sendo o primeiro deles o Grand Slam de Moscou. A dupla campeã deste ranking vai para a Olimpíada do Rio e a segunda colocada terá prioridade de convocação.

No masculino, as duas duplas que abrem a corrida como favoritas avançaram invictas. Ricardo e Emanuel abriram o dia com vitória por 2 a 1 sobre Kosiak/Rudol (Polônia), de virada, com 18/21, 21/18 e 15/13. Depois, contaram com lesão na dupla rival para vencer Lucena/Brunner (EUA).

Alison e Bruno também fecharam a primeira fase com campanha invicta, vencendo dois jogos nesta quinta, ambos por 2 a 0, sobre os canadenses Binstock/Schachter (21/13 e 24/22) e os franceses Krou/Rowlandson (21/18 e 21/11).

Álvaro Filho e Vitor Felipe, que vieram do qualifying, fecharam em terceiro no mesmo grupo de Ricardo/Emanuel. Nesta quinta, venceram a dupla norte-americana por 2 a 0 (21/15 e 21/19), mas perderam dos poloneses por 2 a 0 (21/18 e 21/17. Por fim, Pedro Solberg/Evandro teve um dia italiano. Os cariocas venceram os irmãos Ingrosso (21/18 e 21/19), mas perderam dos favoritos Nicolai/Lupo, por 2 a 1 (13/21, 22/20 e 15/9). As duas duplas brasileiras jogam a repescagem.

MULHERES

Na chave feminina, Agatha e Bárbara Seixas confirmaram o bom momento vencendo o terceiro jogo da fase de grupos, sobre Menegatti/Orsi Toth (Itália), por 2 a 1, com parciais de 21/19 e 21/18. Como foram campeãs no Open de Prata (República Checa), na semana passada, chegaram à 10.ª vitória seguida.

Maria Clara e Carol também fecharam a primeira fase invictas, mas contaram com lesão de Walsh/May para vencer o jogo desta quinta. Lili e Carol Horta fizeram 2 a 1 (19/21, 22/20 e 15/9) em Fendrick/Sweat, também dos EUA, e avançaram em segundo no grupo, para a repescagem.

Talita e Larissa se recuperaram de derrota surpreendente na quarta e venceram Dubovcova/Nestarcova (Eslováquia), por 2 a 0 (21/18 e 21/16) e terminaram em primeiro no Grupo A. Juliana e Maria Elisa também fecharam a fase com campanha de duas vitórias e uma derrota, após passarem por Ludwig/Walkenhorst (Alemanha), em dois sets (21/19 e 21/13), mas terminaram no segundo lugar da chave.

Nesta sexta, Juliana/Maria Elisa joga contra Vivian/Abbaszade, do Azerbaijão - Vivian é brasileira e já chegou a jogar com Taiana e com Larissa no Circuito Mundial. Lili/Carol Horta enfrenta Zumkehr/Heidrich, da Suíça. Também na sexta acontece as fases de oitavas e quartas de final no feminino. Entre os homens, só a repescagem e as oitavas.