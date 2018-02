Álvares Vitória bate Santo André na Superliga masculina

Na partida de abertura da última rodada do primeiro torneio da Superliga masculina de vôlei 07/08, na manhã deste sábado, o Álvares Vitória derrotou o Shopping ABC/Santo André, por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 25/19, 21/25 e 25/22. O líbero Junio, do time capixaba, foi o melhor da partida, realizada no Centro de Treinamento, em Vitória. Já o oposto Marcílio, também do Álvares Vitória, foi o maior pontuador do confronto, com 17 acertos. Pela equipe paulista, o também oposto Gabriel contribuiu com 15 pontos. Álvares Vitória e Shopping ABC/Santo André estrearam em dias distintos no segundo torneio da Superliga masculina 2007/2008. Os capixabas enfrentarão a Ulbra/UPtime/Suzano, no dia oito de janeiro, às 20 horas. Já a equipe do ABC paulista encara o Cimed, no dia três, às 19h30.