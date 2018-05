Amil retira patrocínio e acaba com ex-time de Zé Roberto Guimarães

CAMPINAS - Após duas temporadas de existência, o Vôlei Amil, semifinalista da Superliga Feminina, acabou. O time criado em Campinas foi comandado por José Roberto Guimarães, técnico da seleção feminina, durante seu período de existência. Há menos de uma semana, a equipe anunciou que Paulo Coco seria o técnico para o próximo ano, já que Zé Roberto vai se dedicar exclusivamente à seleção brasileira.

A Amil, que era gestora do projeto, limitou-se a divulgar uma nota oficial nesta terça-feira sobre o fim da equipe. "A medida foi tomada em função de reposicionamento de estratégia de marketing", diz o texto, que ainda informa que, em nenhum momento, "a empresa questionou os resultados obtidos por um projeto vitorioso." Assim, estão desempregadas atletas como as campeãs olímpicas Natália, Tandara e Walewska - todos os contratos se encerram nesta quarta-feira, dia 30.

No domingo, durante a final da Superliga Feminina, entre Unilever e Sesi, a oposto Monique, que disputou a última temporada pelo Banana Boat/Praia Clube, havia confirmado à TV Globo que tinha assinado contrato com o Vôlei Amil.

Na semana passada, Nelson Garrafa, gestor do projeto, falava das pretensões da equipe para a temporada 2014/2015. "Estamos trabalhando para manter a qualidade apresentada nestes dois primeiros anos. A Amil sempre brigará para montar times competitivos e, com isso, manter-se na luta por títulos. Para nossa terceira temporada, os objetivos são fazer as finais da Superliga e do Campeonato Paulista."

Paulo Coco, que está desde segunda-feira com a seleção brasileira, em Saquarema, disse que já planejava a próxima temporada. "Nossas metas são de consolidar esse projeto a avançar ainda mais em termos de resultados. Não mediremos esforços para atingir esses objetivos."