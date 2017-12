Ana Paula ganha o "Rainha da Praia" Nem a febre de 38,5 graus que perseguiu Ana Paula durante os três dias de torneio a impediu de sagrar-se ?Rainha da Praia?, neste sábado, em Ipanema, no Rio. A conquista, que rendeu R$ 16 mil à jogadora mineira do vôlei de praia, pôs fim ao reinado de Sandra, campeã em 2000 e 2001. Com o filho Gabriel, de um ano, no colo, Ana Paula contou que o vice-campeonato de Tatiana - sua nova parceira no vôlei de praia - completou sua alegria. "É a prova de que fazemos um ótimo trabalho. O torneio foi difícil, mas na minha vida tudo sempre foi suado." Pela primeira vez nas quatro edições do Rainha da Praia a campeã ganhou a coroa invicta: Ana Paula venceu os nove jogos das fases classificatória, semifinal e final, além de um tie-break na semifinal. "Meu técnico já me disse para pegar bastante sereno e beber gelado antes das competições. Já pensou se isso dá certo?", brincou.