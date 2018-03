Anderson substituirá Marcelo Negrão Anderson Rodrigues, o melhor sacador da última Superliga, já está com a seleção brasileira de vôlei na Alemanha. O atacante vai substituir Marcelo Negrão nos próximos jogos da Liga Mundial, sábado e domingo, contra os alemães, em Berlim. Anderson estava treinando em Florianópolis para a segunda etapa do torneio, quando a seleção recebe os adversários do Grupo D em partidas pelo Brasil. A Alemanha é a última colocada na chave com duas derrotas. O Brasil é líder ao lado dos Estados Unidos com duas vitórias.