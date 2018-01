André é a revelação da Superliga Após a entrega das medalhas de campeão da Superliga para os jogadores do Minas, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) premiou os melhores do torneio. André foi considerado a revelação e o melhor atacante. Maurício ganhou os troféus de melhor levantador e jogador. Outros destaques individuais: Henrique (bloqueio) e Ezinho (recepção) do Minas, Anderson (saque) e Jeff (defesa), da Ulbra. O levantador Weber, da Unisul, terceira colocada, foi premiado como o melhor jogador estrangeiro. ?Ganhar títulos é o que me impulsiona na carreira. O dia que eu perder essa gana, encerro a carreira?, disse Maurício.