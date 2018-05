André e Evandro perdem em final e levam prata em etapa do vôlei de praia nos EUA

Depois de avançarem de forma invicta à decisão do naipe masculino da etapa de Huntington Beach do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, os brasileiros André e Evandro acabaram sendo derrotados pelos holandeses Alexander Brouwer e Robert Meeuwsen por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/15, em jogo realizado no final da noite deste domingo, e ficaram com a medalha de prata da competição nos Estados Unidos.

Antes de se classificarem para a disputa pelo ouro, a dupla brasileira superou os espanhóis Herrera e Gavira por 2 sets a 0, 21/19 e 24/22, também no domingo, pelas semifinais. A parceria da Espanha, por sua vez, depois conquistou o bronze ao derrotar na disputa pelo terceiro lugar os letões Samailovs e Smedins por 2 sets a 0.

Com o pódio obtido no evento norte-americano, André e Evandro também garantiram uma premiação de US$ 16 mil (cerca de R$ 56 mil), além de terem somado mais 720 pontos no ranking da temporada, no qual figuram na vice-liderança na classificação geral, com 3.040 pontos. Eles só estão atrás dos norte-americanos Lucena e Dalhausser, líderes com 3.600.

Outras seis duplas brasileiras marcaram presença na etapa de Huntington Beach. Uma delas, formada por Guto e Vítor Felipe, terminou em quinto lugar, enquanto Pedro Solberg/George e Saymon/Álvaro Filho ficaram em nono. Ricardo e Oscar, por sua vez, fecharam campanha em 13º, enquanto Alison e Bruno Schmidt, atuais campeões olímpicos, decepcionaram com uma 17ª posição. Luciano/Vinícius, batidos já no qualifying para a chave principal, encerraram em 49º.

NA TURQUIA

Essa competição nos Estados Unidos é de nível quatro estrelas do Circuito Mundial. Em uma outra etapa da temporada que tem um status com um degrau abaixo do evento norte-americano, as brasileiras Josi e Lili terminaram em quarto lugar de Mersin, na Turquia, depois de perderem nas semifinais e na disputa da terceira posição neste domingo.

Elas caíram nas semifinais diante das holandesas Keizer e Meppelink por 2 sets a 0, com 21/16 e 23/21, e em seguida foram batidas na luta pelo bronze pelas eslovacas Strbova e Dubovcova com parciais de 23/21 e 21/17.

Outras duas duplas brasileiras disputaram esta competição turca, na qual Elize Maia e Maria Clara ficaram em 17º lugar, enquanto Juliana e Andressa fecharam campanha em 32º.