Após derrota, jogadoras do Rexona treinam no feriado Depois de perder a invencibilidade na Superliga feminina, com a derrota por 3 a 2 para o Finasa/Osasco, o Rexona/Ades vai treinar nesta sexta e sábado, em pleno feriado da Semana Santa. Para o técnico Bernardinho, o período de treinos até a terceira partida da decisão, marcada para a próxima quarta-feira, em Niterói, será importante para recuperar a equipe emocional e tecnicamente. "O resultado foi normal, mas a gente podia ter saído com a vitória se não tivesse desperdiçado as muitas chances que tivemos?, disse o treinador. Para a levantadora Fernanda Venturini, o time não soube administrar o resultado, mas isso faz parte da rotina de uma decisão. "Erramos muito nos detalhes, não tivemos sorte em alguns momentos e o Osasco se aproveitou disso?, completou Venturini. A líbero Fabi concorda que a pausa será propícia para que a equipe possa reencontrar forças e se vingar da decisão do ano passado, vencida pelo time paulista. ?Sabemos que podemos render mais, por isso vamos buscar mais regularidade durante as partidas?, afirmou.