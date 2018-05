Após handebol, Brasília receberá finais da Superliga de vôlei

Curiosamente, Brasília foi escolhida como sede das finais desta edição 2015/2016 da Superliga pouco meses depois de o Nilson Nelson exibir problemas que inviabilizaram a disputa de um torneio amistoso de handebol que contaria com a presença de quatro seleções feminina, no final de novembro.

Naquela ocasião, Brasil - então na condição da atual campeão mundial entre as mulheres -, Argentina, Sérvia e Eslovênia disputariam a competição amistosa em um período de três dias, mas o ginásio sofreu com goteiras e o que era para ser um torneio acabou virando um jogo jogo-treino entre as seleções brasileira e sérvia no Centro de Capacitação Física do Corpo de Bombeiros, também na capital federal.

Por meio de nota em seu site oficial, porém, a CBV destacou que Brasília foi escolhida como sede das finais desta Superliga por ter um ginásio "que oferece boa estrutura e, especialmente, por ser uma cidade que tem, por tradição, um público amante do voleibol". "Prova disso foi a Liga Mundial de 2013, quando o ginásio ficou lotado nos jogos da seleção brasileira masculina. Jogos da feminina também já encheram o Nilson Nelson", lembrou a entidade.

Brasília conta hoje com duas equipes disputando a Superliga: Terracap/Brasília Vôlei, na primeira divisão da competição feminina, e Upis, na Superliga B masculina. Como nenhuma delas é considerada uma candidata a uma vaga nas decisões, isso evitará com que um time ou outro que for à final possa se sentir prejudicado em caso de realizar a final na capital federal após ter feito a melhor campanha na primeira fase - em outras edições do evento, a escolha prévia do local da decisão já provocou este tipo de polêmica.