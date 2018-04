Após lesão no Pan, Jaqueline festeja rápida recuperação

"Estou super confiante. O primeiro de tudo e o mais importante é a confiança de estar retornando depois de um momento tão difícil. Mas eu estou muito feliz e atribuo isso aos meus amigos, familiares, as pessoas que estiveram sempre próximo de mim e ao próprio clube, que sempre confiou em mim. Isso tudo me dá tranquilidade para estar retornando às quadras desta maneira", afirmou Jaqueline, que na semana passada foi submetida a exames em um hospital de São Paulo.

Inicialmente, o prazo de recuperação previsto para Jaqueline era de quatro a seis semanas, mas ela deverá retornar antes do esperado, conforme prevê o próprio fisioterapeuta do Sollys/Osasco, Fernando Fernandes. "A Jaqueline fez alguns exames que estavam previstos para serem realizados três semanas após a lesão e os resultados apontaram que as estruturas estão em processo de cicatrização e que a região apresenta total estabilidade. Neste momento, ela já tem condições de retirar o colar cervical, de executar treinamento físico e de já iniciar alguns trabalhos com bola", revelou.

E Jaqueline não escondeu a sua empolgação por estar liberada para realizar treinos, mesmo que ainda leves, dentro de quadra. Nesta semana, ela já poderá fazer algumas atividades ao lado das companheiras de equipe. "Fico feliz só de saber que estou voltando aos pouquinhos com trabalhos físicos e de reforço muscular. Poder voltar tranquilamente ao que eu gosto de fazer, que é jogar vôlei, retirar o colar (cervical) e começar a fazer fundo de quadra, neste momento, é uma realização na minha vida. Estou super feliz e quero retribuir da melhor maneira possível", acrescentou.

Mesmo sem poder contar com Jaqueline na continuidade do Pan, a seleção brasileira conquistou a medalha de ouro em Guadalajara. E o time comandado pelo técnico José Roberto Guimarães acabou ficando sem a ponteira para a disputa da Copa do Mundo, competição que está sendo realizada no Japão e dá três vagas aos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.