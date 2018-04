Após perder Wallace, Sada/Cruzeiro acerta com oposto da seleção

O Sada/Cruzeiro precisou se "desfazer" de um dos opostos da seleção brasileira masculina de vôlei, mas contratou outro. Nesta terça-feira, cinco dias após perder Wallace para o Funvic/Taubaté o atual tricampeão da Superliga Masculina anunciou a chegada de Evandro, de 35 anos, que estava há dois anos no Suntory Sunbirds, do Japão.

"Minhas duas temporadas no Japão foram bem produtivas, é uma experiência incomum. Estou voltando para o Brasil porque não tem como recusar uma proposta do Sada Cruzeiro, hoje o melhor time do mundo. É uma chance única, ainda mais em um ano olímpico, então estou muito feliz de estar voltando para casa", comentou Evandro, convocado por Bernardinho para os primeiros treinos para a Olimpíada.

A troca de Wallace por Evandro foi necessária pelo Cruzeiro porque, com o central Isac "promovido" no ranking da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) para a próxima temporada, o elenco passou a contar com quatro jogadores de sete pontos e o máximo permitido na Superliga é três.

O Sada preferiu manter o levantador Willian, além do cubano Leal e de Isac, aceitar a saída de Wallace, e contratar Evandro, jogador que tem seis pontos no ranking da CBV. Também perdeu o central Eder, que valia seis pontos e foi para Taubaté, mas contratou outro cubano, Simon, para jogar na mesma posição. Por ser estrangeiro estreante no vôlei brasileiro, ele chega sem pontos no ranking.