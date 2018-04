Após sete anos e tetra da Superliga, Wallace troca o Cruzeiro pelo Taubaté O sucesso do projeto do Sada/Cruzeiro obrigou o clube mineiro, atual tricampeão consecutivo da Superliga Masculina de Vôlei, a abrir mão do seu jogador símbolo. Nesta sexta-feira, após uma semana de especulações, o Funvic/Taubaté confirmou a contratação do oposto Wallace, que vai para o interior de São Paulo acompanhado do central Éder. Os dois estão entre os 18 jogadores que começam a preparação da seleção brasileira para os Jogos Olímpicos do Rio.