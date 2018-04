Após título, seleção de vôlei chega nesta terça ao Rio

A seleção brasileira feminina de vôlei, que faturou no último domingo pela oitava vez na história o Grand Prix, já deixou Tóquio (Japão) e chega nesta terça-feira ao Rio de Janeiro trazendo troféu e medalhas de ouro na bagagem.

De acordo com a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), na saída do hotel na capital japonesa muitas pessoas esperavam para tirar fotos com as campeãs. As mais assediadas foram Sheilla, eleita a melhor atleta da competição, e Fabiana, dona do bloqueio mais eficiente.

As duas atletas ressaltaram a superação do grupo em um momento de cansaço. Antes do Grand Prix, o Brasil já havia ganhado três campeonatos na temporada 2009: o Torneio de Montreux, na Suíça, a Copa Pan-Americana, nos Estados Unidos, e o Pré-Mundial, em Minas Gerais.

"Não tem nada melhor do que ganhar mais um título. Esse foi um Grand Prix desgastante. Todas nós estávamos muito cansadas, mas conseguimos superar esse cansaço. Demonstramos que o grupo é muito unido", declarou Fabiana.

"Para mim esse foi o Grand Prix mais difícil. Vencemos na base da superação do cansaço e da força do grupo", destacou Sheilla.

Agora, a seleção feminina volta a entrar em quadra em 7 de setembro, quando participa do Final Four em Lima, no Peru.