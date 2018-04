Após título, Zé Roberto revela dificuldades da seleção

À frente da seleção brasileira feminina de vôlei na conquista de cinco dos oito títulos de Grand Prix, o técnico José Roberto Guimarães revelou que desta vez a equipe "chegou no limite" durante a competição, vencida neste domingo, em Tóquio.

"Esse foi um Grand Prix dos mais difíceis, pelas viagens extremamente cansativas. A equipe chegou no limite. Com muita perseverança e persistência elas conseguiram jogar em alto nível", afirmou o treinador, após a vitória por 3 sets a 1 sobre o Japão, no encerramento da competição.

Satisfeito com a atuação da equipe, Zé Roberto não poupou elogios às campeãs. "O campeonato mostrou que tudo funciona quando o grupo joga bem. As que vieram do banco ajudaram o time, e foi assim o tempo todo, uma ajudando a outra. Elas são amigas entre elas, e se ajudam dentro de quadra. É bacana participar de um trabalho com este grupo", destacou o treinador.

Para o técnico, as dificuldades deste Grand Prix vão contribuir para aumentar a experiência das brasileiras. "A partir das dificuldades é que elas vão entender que precisam treinar muito e que têm sempre que estar em forma. O importante desse Grand Prix foi viver esses momentos de dificuldades".

A seleção brasileira faturou o título neste domingo como a única equipe invicta da competição, com 14 vitórias em 14 jogos. Na fase final, também venceu Rússia, China, Alemanha e Holanda.