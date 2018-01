Argentina consegue a 1ª vitória na Liga Mundial de vôlei Após quatro derrotas consecutivas para o Brasil, a seleção da Argentina conseguiu a sua primeira vitória na Liga Mundial de vôlei masculino ao bater a Finlândia por 3 sets a 0, com parciais de 22/25, 18/25 e 22/25. A partida desta sexta-feira foi realizada no Kuopio Ice Hall, em território finlandês e foi válida pelo Grupo B da competição. As duas equipes voltam a se enfrentar no sábado, no mesmo local. Com o resultado, os argentinos seguem na terceira colocação, com seis pontos, dois a menos que os europeus. A liderança está com a seleção brasileira, que enfrenta Portugal neste sábado, às 16 horas (de Brasília), no Pavilhão Atlântico, em Lisboa. "Foi uma partida equilibrada. Eles possuem uma equipe muito organizada, mas nosso time mostrou estar balanceado em todos os setores da quadra", comentou o oposto argentino Marcos Milinkovic. Em outra partida realizada nesta sexta-feira pela Liga Mundial, a Coréia do Sul superou o Egito, fora de casa, por 3 sets a 1, com parciais de 21/25, 25/15, 25/19 e 25/16. Os sul-coreanos está na terceira posição do Grupo D, com seis pontos. A seleção de Cuba está na ponta da chave, com oito pontos, três a mais que os egípcios, que amargam a lanterna.