Argentina sofre para derrotar Japão A seleção argentina masculina de vôlei precisou de 2h05 para derrotar o Japão, por 3 sets a 2, nesta sexta-feira à noite, na primeira rodada da segunda fase do Campeonato Mundial, que está sendo disputado na Argentina. Os anfitriões marcaram 25/21, 21/25, 25/27, 25/21 e 16/14, em jogo válido pelo Grupo G. Em outra partida do grupo, a Itália também precisou jogar muito para vencer a Bulgária por 3 sets a 2, com parciais de 31/33, 25/22, 23/25, 25/18 e 15/13. Neste sábado a Argentina enfrenta a Bulgária, enquanto a Itália encara o Japão. Pelo Grupo H, outra partida equilibrada. A Rússia também precisou de cinco sets para superar a Polônia: 22/25, 25/19, 25/20, 22/25 e 15/11. Já pelo Grupo K, os Estados Unidos não tiveram dificuldades para vencer a China por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 30/28 e 25/19. Outros jogos da rodada deste sábado: Grupo H - Espanha x Rússia e Polônia x Portugal; Grupo J - Brasil x França e Holanda x República Checa; Grupo K - China x Iugoslávia e Estados Unidos x Grécia.