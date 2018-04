Argentina vence a primeira na Copa do Mundo de vôlei

A Argentina conquistou nesta segunda-feira sua primeira vitória na Copa do Mundo de vôlei masculino ao bater a Tunísia por 3 sets a 1 (25/19, 25/21, 23/25 e 25/23), em partida válida pelo Grupo A e disputada na cidade japonesa de Matsumoto. Veja também: Brasil vence a Espanha pela Copa do Mundo de vôlei Os três primeiros colocados da competição, disputada no sistema de pontos corridos, garantem vaga para os Jogos Olímpicos de Pequim 2008.