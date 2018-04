Argentina vence Egito na Copa do Mundo masculina

A seleção da Argentina sofreu nesta terça-feira, mas corrigiu seus erros e acabou vencendo a do Egito por 3 sets a 1 (25/22, 25/19, 16/25, 25/21), pela Copa do Mundo masculina de vôlei, no Japão. Veja também: Brasil vence a Coréia do Sul pela Copa do Mundo de vôlei Os argentinos serão rivais do Brasil na próxima sexta-feira, às 3h05 de Brasília. O duelo acontecerá em Tóquio. Na Copa do Mundo de vôlei, os três melhores países garantirão vaga para os Jogos Olímpicos de Pequim, que ocorrem em agosto de 2008.