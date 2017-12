Argentina vence; Itália pega o Brasil A seleção da Argentina venceu a Itália na noite deste domingo por 3 sets a 1 e se classificou em primeiro lugar no Grupo G do Campeonato Mundial de Vôlei Masculino que está sendo realizado no país. Empurrado pela força de cerca de 10 mil torcedores que lotaram o Luna Park, a Argentina venceu até com certa facilidade. As parciais foram de 25/17, 24/26, 25/22 e 25/20. Com a vitória, a equipe conseguiu evitar o Brasil nas quartas-de-final. A equipe brasileira terminou como primeira no grupo J. Assim, a Argentina vai enfrentar a França e a Itália pega o Brasil na próxima fase, que começa na quarta-feira. Esta partida será realizada em Córdoba. Em outra partida do Grupo H, a Polônia se despediu do torneio com uma vitória de 3 a 1 sobre Espanha (25-19, 25-11, 26-28 y 25-18). Em Salta, pelo Grupo K, a Grécia derrotou a China por 3 a 1 (19-25, 25-17, 25-19 e 25-17), enquanto que a Iugoslávia venceu os EUA por 3 a 1 (25/22, 25/21, 21/25 e 25/23).