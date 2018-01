Argentina vence Portugal e continua em segundo na Liga A Argentina venceu Portugal por 3 sets a 2, com parciais de 23/25, 27/29, 27/25, 25/19 e 21/19, neste domingo, em Matosinhos, em Portugal, pela quarta rodada do Grupo B da Liga Mundial de vôlei masculino. Com o resultado, a Argentina chegou à sua quarta vitória seguida, em oito jogos, e mantém a segunda posição no grupo, atrás apenas do Brasil, que lidera invicto com oito vitórias. Portugal é o lanterna da chave, com apenas uma vitória. Argentina e Portugal voltam a se enfrentar mais duas vezes nesta fase da Liga Mundial, no próximo final de semana, no sábado (12) e no domingo (13).