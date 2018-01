Argentina vence Portugal e está perto da classificação A seleção de vôlei da Argentina venceu Portugal, neste sábado, por 3 sets a 0, em Rosário, e consolida a segunda colocação do Grupo B da Liga Mundial. O primeiro lugar é ocupado pelo Brasil, já está classificado para a fase final da competição. Os argentinos foram superiores aos europeus por todo o encontro, mas mostraram algumas falhas no último set. Nos dois primeiros, a Argentina demonstrou uma maior concentração e venceu por 25/22 e 25/18. Porém, no terceiro set Portugal melhorou a recepção e complicou muito o jogo para os locais, mas mesmo assim os sul-americanos fecharam a partida com um 30/28. No próximo final de semana a seleção argentina enfrenta, em casa, a Finlândia e briga pela vaga que resta no Grupo B com plenas chances de classificação.