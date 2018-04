Arrasador, Brasil vence Porto Rico na Copa de vôlei

Mais um placar de 3 a 0 rumo a uma vaga nas Olimpíadas de Pequim. A seleção masculina de vôlei arrasou a de Porto Rico na madrugada desta quinta-feira pela Copa do Mundo Masculina, com parciais de 25/13; 25/21 e 25/17. Com a vitória, o Brasil subiu da quarta posição para a segunda. Graças a um erro de Porto Rico, o Brasil abriu o primeiro set. Sem grandes dificuldades, a seleção brasileira conseguiu chegar ao primeiro tempo técnico em vantagem no placar. Na volta, os brasileiros abriram seis pontos. O principal jogador de Porto Rico, Soto, pouco pode fazer contra a força do ataque e da defesa do Brasil. Após o segundo tempo técnico, Porto Rico fez dois pontos seguidos, mas a seleção não deixou os adversários marcarem mais, disparando no placar. A forte cortada de Dante fechou o placar, 25 a 13. A derrota fez os adversários voltarem mais determinados. O início do segundo set foi bem equilibrado, com o Brasil perseguindo Porto Rico no placar. A queda no saque brasileiro fez com que os rivais conseguissem abrir vantagem no placar. E eles chegaram na frente no primeiro tempo técnico. Mas os brasileiros não desistiram e conseguiram empatar em 10 a 10, graças aos bons saques de André Nascimento. Porto Rico pressionou muito mais que no set anterior e conseguiu importantes pontos. O Brasil estava com o set point, mas deu a oportunidade dos adversários chegarem ao 21.º ponto. Rodrigão em uma bela jogada encerrou, 25 a 21. Os porto-riquenhos não conseguiram se recuperar para o terceiro set. Logo de início, o Brasil abriu dois pontos e foi se distanciando cada vez mais. O placar marcava 8 a 2 no primeiro tempo técnico e a seleção chegou a abrir 7 pontos. Os adversários tentaram reagir, mas os brasileiros não deram chance com ataque e defesa eficientes. No final, Porto Rico mostrou determinação, mas já era tarde. E foi um erro de saque dos adversários que encerrou o jogo, 25 a 17. O jogador brasileiro Dante foi eleito o melhor da partida. O Brasil encara na madrugada desta sexta-feira, 23, a forte equipe da Bulgária. Ainda durante a madrugada, a invicta Rússia venceu a Coréia do Sul e a Espanha, o Egito. Os dois jogos tiveram o mesmo placar, 3 a 0. Até o momento, Rússia, Brasil e Bulgária garantem a vaga para as Olimpíadas.