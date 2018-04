Asiático masculino de vôlei começa no sábado nas Filipinas

A partir do próximo sábado até o dia 5 de outubro em Manila, capital das Filipinas, 18 seleções estarão em ação no Campeonato Asiático de vôlei masculino. Apenas o campeão do torneio garantirá uma vaga na Copa dos Campeões, em novembro no Japão, competição para a qual o Brasil já está classificado.

Estão na competição continental, além da seleção anfitriã, Austrália, Japão, Coreia do Sul, China, Irã, Tailândia, Indonésia, Taiwan, India, Casaquistão, Catar, Líbano, Sri Lanka, Vietnã, Malvinas, Hong Kong and Mianmar.

Entre os participantes, o Japão é o time com maior número de conquistas, com seis títulos. Os principais rivais dos japoneses na luta pelo hepta são os chineses, australianos, sul-coreanos e iranianos. As outras equipes correm por fora.