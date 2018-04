Aspirantes à Rainha da Praia conhecem suas adversárias diretas

SÃO PAULO - A um mês da disputa pela coroa de Rainha da Praia - o torneio está marcado para os dias 5 e 6 de março - as aspirantes à majestade já conhecem suas adversárias diretas. Oito atletas estarão divididas em dois grupos de quatro jogadoras e a vencedora de cada chave avança para a final no dia seguinte. De um lado, no Grupo A, Larissa, Talita, Vivian e Maria Clara. Já no Grupo B estão Juliana, Maria Elisa, Carol Solberg e Val. A competição acontecerá no Rio.

No primeiro dia, o campeonato terá seis partidas. No primeiro jogo, Larissa e Talita enfrentam Vivan e Maria Clara. Na sequência entram em quadra Juliana e Maria Elisa contra Carol Solberg e Val, que fazem a primeira partida da chave B.

Rainha da Praia em 2010, Maria Elisa sabe bem a importância de ser coroada e espera repetir a dose este ano. "Depois que conquistei o título, novas portas se abriram, mais empresas começaram a me procurar. Estou muito feliz por tudo que o Rainha da Praia me proporcionou", disse a jogadora.

O último jogo de cada grupo promete pegar fogo e definir as finalistas do Rainha da Praia , que jogam no domingo. A disputa no Grupo A fica com a dupla Larissa e Maria Clara contra Talita e Vivian. Pelo Grupo B, jogam Juliana e Val contra Maria Elisa e Carol Solberg.

Coroada na edição de 2008, Talita, vice-campeã mundial no ano passado, quer brilhar novamente. "Venho treinando pesado para o Rainha da Praia e estou aprimorando tanto a parte técnica quanto a física. Estarei em pleno ritmo de competição, pois já terei disputado três etapas do Circuito Brasileiro. A preocupação é adquirir uma boa base para o Mundial. Não estou preocupada apenas com títulos, mas também com uma vaga na próxima Olimpíada."