Astros do vôlei brilham até no futebol Bola, rede, defesa, bloqueio. Estes termos podem servir tanto para o vôlei quanto para o futebol. No Brasil, há outros pontos em comum entre os dois esportes. O País é um dos melhores do mundo em ambos e existe um seleto grupo que consegue interagir em quadras e gramados. Bebeto de Freitas, Fernandão, Radamés Lattari, José Roberto Guimarães e Brunoro são famosos pelo que deram ao vôlei brasileiro. Mas estão cada vez mais ligados ao futebol. Leia mais no Estadão